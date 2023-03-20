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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عالم أزهري: الإمام الشافعي كان له دورا كبيرا في وسطية الإسلام

الشيخ عبدالعزيز
الشيخ عبدالعزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريف

قال الشيخ عبدالعزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريف، إن الإمام الشافعي كان له دور كبير في وسطية الإسلام، وهذا يرجع إلى أنه درس مذاهب كثيرة وتتلمذ على يد مشايخ كثر، منهم القاضي محمد بن عبدالرحمن الشيباني في اليمن وبغداد وطاف بلدان كثيرة.


وأضاف النجار خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّه قبل أن يأتي إلى مصر سمع بأن بها مدرستين هما المدرسة المالكية والحنفية، وكان بينهما نزاع وشقاق، وعندما قدم إلى مصر أسس مذهبه الجديد وجمع بين المذهبين وكان هناك في البداية مضايقات كثيرة لأنه انتقد أشياء للإمام مالك، كما أثّر في الإمام احمد بن حنبل. 

 

كان الشافعي من قريش


وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن الإمام احمد قال إنه إذا سُئل عن مسألة ولم يجد فيها خبرا، فإنه يقول بقول الشافعي لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عالم قريش يملأ الأرضَ علما، وكان الشافعي من قريش.

الازهر الشريف الإمام الشافعي وسطية الاسلام المدرسة المالكي مصر

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