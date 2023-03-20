أيمن منصور: فيوتشر فرض كلمته في الكونفدرالية رغم الظلم التحكيمي

أكد أيمن منصور نجم كرة القدم المصرية والزمالك السابق وعضو مجلس إدارة نادي فيوتشر، أن الفريق قادر على تحقيق التأهل من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال أيمن مصنور فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق:" الفوز أمس أمام كارا كان مهم للغاية من أجل أن يكون هناك فرص لفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية، نحن نادي وليد فى البطولات الإفريقية، ولكن على الرغم من ذلك، نحن منظومة ترغب فى النجاح، ولدينا كل العوامل من أجل أن يحقق الفريق إنجاز فى بطولة كأس الكونفدرالية، بجانب وجود جهاز فني مميز بقيادة علي ماهر، ولاعبين لديهم دوافع كبيرة.

وأضاف:" نجحنا هذا العام فى فرض كلمتنا ببطولة كأس الكونفدرالية، رغم الظلم التحكيمي ، وكنا نتمني أن بيراميدز يفوز أمس أمام الفريق المغربي، ولكن خسارته جعلت المباراة الأخيرة فى المجموعات مؤهلة.