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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس مشروعات النواب: التعليم قاطرة التنمية الحقيقية وبناء الدولة

النائب محمد كمال
النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة

قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن التعليم قاطرة التنمية الحقيقية وبناء الدولة المصرية والجمهورية الجديدة، وبناء الإنسان يبدأ من التعليم وريادة الأعمال.

 

وتابع مرعى:" لدينا رؤية تتماشى مع فكر ريادة الأعمال، والجمهورية الجديدة أحد مقوماتها التعليم، وهناك تجارب فى دول ناجحة تعطى الطالب مناهج تربوية تتفق مع فكره وعقله، إضافة إلى أن اللجنة سبق وأوصت بعمل بروتوكول تم توقيعه بعد عدة سنوات بين الوزارة وجهاز المشروعات، واستمعت اللجنة لرؤية الوزارة فيما يخص سوق العمل، وأهمية ريادة الأعمال، إضافة لتطوير الصناعة والاهتمام بملف الزراعة.

 

وقال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التعليم يكون عقلية الشاب، ولم يعد هناك وظائف بالمعنى التقليدى، وأن لك تكن الوزارة تعمل على تجهيز جيل قادر على ريادة الأعمال لن نواكب الثورة الصناعية التي نشهدها حاليا.

 

وتابع وزير التربية والتعليم:" مواصفات الخريجين من أهم الموضوعات التي تلقى الوزارة الضوء عليها، وإن لم يكن الخريج مؤهل لذلك لن يتمكن من الحصول على فرصة عمل مناسبة.


وأكد الوزير على أهمية دمج التكنولوجيا فى التعليم، لافتا إلى أن التعليم للمنتج للمعرفة من أبرز الأهداف التي يتم العمل عليها، إضافة للتعليم المنتج للإبداع، متابعا:" اللى هيقود البلد التعليم".

وزير التربية والتعليم الزراعة التربية والتعليم مجلس النواب الدولة المصرية

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