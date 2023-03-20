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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يستقبل فريق العاصمة 2009 المشارك في بطولة طوكيو لكرة القدم

صدى البلد

استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فريق القاهرة من مواليد ٢٠٠٩ المسافر للمشاركة فى بطولة طوكيو الدولية لكرة القدم.


وأعرب محافظ القاهرة خلال اللقاء عن تمنياته للفريق بالفوز بالبطولة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تضع الاهتمام بالرياضة ضمن أهم أولوياتها وتقدم الدعم الكامل للشباب فى كافة الرياضات.


شهد اللقاء د. سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة،  كابتن ماهر همام رئيس اللجنة الفنية للمنتخب، ومحمد الشربينى المدير التنفيذى  لفرع القاهرة لكرة القدم،  ومحمد حشيش نائب المدير التنفيذى لفرع القاهرة لكرة القدم، وأيمن حسان المدير الإداري للمنتخب وعد من قيادات المحافظة. 

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ويتكون الفريق المشارك فى البطولة من ١٦ لاعبا تم اختيارهم من أكثر من ٢٥٠ لاعبا من كافة أندية القاهرة بعد مرورهم بكافة الاختبارات اللازمة، إلى جانب أحمد عبد الظاهر مدير فنى، ومحمود خلف مدرب، وحازم فرج مدرب حراس  مرمى، ود.أحمد طلعت طبيب المنتخب،  وأحمد السيد كمال إدارى.


وبطولة هذا العام هى النسخة العاشرة من بطولة طوكيو الدولية لكرة القدم وسبق أن فاز منتخب القاهرة بالمركز الأول فى البطولة التى أقيمت عام ٢٠١٥ .

محافظ القاهرة الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة اللواء خالد عبد العال مدير مديرية الشباب والرياضة

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