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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاهل الأردني لسفراء الاتحاد الأوروبي: حريصون على تعزيز العلاقات والتعاون المشترك

صدى البلد

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حرص الأردن على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك مع دول الاتحاد الأوروبي. 

جاء ذلك خلال لقاء الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم /الاثنين/، مع عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في المملكة.

وجرى خلال اللقاء استعراض نهج الأردن في التحديث؛ إذ أكد الملك عبدالله الثاني الجدية في متابعة تنفيذ خطط التحديث بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية، كمشروع وطني شامل لا تراجع عنه.

وتناول اللقاء العلاقات الاستراتيجية التي تربط الأردن مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، إذ أكد العاهل الأردني الحرص على تعزيز هذه العلاقات، خدمةً للمصالح المشتركة وسعيًا لتحقيق الاستقرار والازدهار في الإقليم.

وأعرب الملك عبدالله الثاني، بحسب بيان الديوان الملكي الأردني، عن تقديره للدعم المستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة، خصوصًا للاجئين والمجتمعات المستضيفة، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في التعامل مع أزمة اللجوء.

وجرى بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاجتماعات التي عُقدَت أخيرا في مدينتي العقبة وشرم الشيخ في سياق الجهود الهادفة إلى استعادة التهدئة في الأراضي الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، استعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مخرجات هذه الاجتماعات والخطوات القادمة المطلوبة لتثبيت التهدئة وخفض التصعيد، لا سيما خلال شهر رمضان.

كما تم بحث التطورات المتعلقة بالأزمة السورية وضرورة تكثيف الجهود الدولية للوصول إلى حل سياسي يعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والأمنية والاقتصادية والسياسية، فضلا عن أهمية دعم جهود العراق في تعزيز أمنه واستقراره.

وتم التأكيد على مواصلة التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي في محاربة الإرهاب والتطرف ضمن نهج شمولي، خصوصا من خلال مبادرة اجتماعات العقبة.
 

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