طبيب: الصيام له آثار إيجابية على الأصحاء ولا يضرهم

أكد الدكتور أحمد جعفر رئيس قسم القلب بكلية الطب في جامعة حلوان، أن الصيام في المعتاد لا آثار صعبة له أو سيئة على عموم الناس، على العكس، فإن له آثار إيجابية على القلب والضغط والكوليسترول.

وأضاف جعفر خلال تصريحات عبر تطبيق ZOOM ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أن الشخص الطبيعي غير المريض لن يشكل له الصوم أي مشكلة، بل سيشعر أن حالته الصحية أفضل بعض مما كانت عليه قبل رمضان.

وتابع رئيس قسم القلب بكلية الطب في جامعة حلوان، أن الصائمين يجب عليه شرب السوائل بشكل كاف وتناول أغذية بشكل منتظم وتوزيعها على الفترة ما بين الإفطار والسحور، وعدم تناول وجبة (تقيلة) في الإفطار، مشيرًا إلى أنّ كثرة تناول السكريات أو الأملاح ليلا يسبب هبوط للصائم في نهار رمضان.

إلى ذلك، تطرق إلى الافراط في المشاعر مثل الفرح أو الحزن الزائد عن اللزوم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر قد يصيب الإنسان بأزمات خطيرة: "ممكن واحد حصله زعله جدا يبدأ يصاب بنهجان وألم في الصدر وتغيرات في رسم القلب ويتشخص إنه شريان تاجي ويخضع لقسطرة ونلاقي معندهوش حاجة، نعمله موجات صوتية على القلب نلاقي إن عضلات القلب أصبحت ضعيفة فجأة، وعندما تتحسن حالته النفسية يعود القلب إلى وضعه الطبيعي مرة أخرى"