عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيب: الصيام له آثار إيجابية على الأصحاء ولا يضرهم

صدى البلد

أكد الدكتور أحمد جعفر رئيس قسم القلب بكلية الطب في جامعة حلوان، أن الصيام في المعتاد لا آثار صعبة له أو سيئة على عموم الناس، على العكس، فإن له آثار إيجابية على القلب والضغط والكوليسترول.

وأضاف جعفر خلال تصريحات عبر تطبيق ZOOM ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أن الشخص الطبيعي غير المريض لن يشكل له الصوم أي مشكلة، بل سيشعر أن حالته الصحية أفضل بعض مما كانت عليه قبل رمضان.

وتابع رئيس قسم القلب بكلية الطب في جامعة حلوان، أن الصائمين يجب عليه شرب السوائل بشكل كاف وتناول أغذية بشكل منتظم وتوزيعها على الفترة ما بين الإفطار والسحور، وعدم تناول وجبة (تقيلة) في الإفطار، مشيرًا إلى أنّ كثرة تناول السكريات أو الأملاح ليلا يسبب هبوط  للصائم في نهار رمضان.

إلى ذلك، تطرق إلى الافراط في المشاعر مثل الفرح أو الحزن الزائد عن اللزوم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر قد يصيب الإنسان بأزمات خطيرة: "ممكن واحد حصله زعله جدا يبدأ يصاب بنهجان وألم في الصدر وتغيرات في رسم القلب ويتشخص إنه شريان تاجي ويخضع لقسطرة ونلاقي معندهوش حاجة، نعمله موجات صوتية على القلب نلاقي إن عضلات القلب أصبحت ضعيفة فجأة، وعندما تتحسن حالته النفسية يعود القلب إلى وضعه الطبيعي مرة أخرى"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزة قوية في أسعار البيض والدواجن قبل رمضان

الزمالك اليوم.. رحيل 12 لاعبا وجهاز فني أوروبي خلال ساعات وقبول استقالة نبيه

ياسمين عز تصرخ.. أول صورة للاعلامية في برنامج رامز جلال الجديد

1635 جنيها.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات بعد 12 يوما.. فيديو

أزمة وعدت.. بشرى سارة عن أسعار الدواجن قبل رمضان..فيديو

معندناش مشكلة.. طلب عاجل لـ أحمد موسى قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني

شبانة: قرار عاجل من الأهلي يخص طاهر وبيرسي تاو

لو معاك نوكيا 1110.. بيتباع مستعمل بـ 34 ألف جنيه

ترشيحاتنا

نائلة جبر: رغم قصص الكفاح والصعوبات الكثيرة نجحت المرأة في الدبلوماسية المصرية

مدير قطاع الناشئين بالزمالك يكشف قرارات واقعة الاعتداء على لاعب غزل المحلة

مش ممكن أكذب.. ضحية رامز جلال تكشف حقيقة علمها المسبق بالمقلب

فوائد توثيق الطلاق للزوجة.. يعددها علماء الأزهر

عمرو أديب: تحرك غير مسبوق في أسعار الذهب خلال الفترة الحالية

ناسا ترصد ظاهرة إعصار شمسي ضخم.. هل تؤثر على الأرض؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكسب المشاهدات.. بلوجرز مشاهير يتناولون طعام الكلاب| شاهد

الإمارات.. تفاصيل العثور على أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ بالخليج العربي

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

لو عندك أرق.. نوع من الشاي يساعدك على النوم فى دقائق

فيديو

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

مصرع 5 من أسرة واحدة..وسقوط فتاة من الدور السادس بسبب زينة رمضان

وداعا تيك توك.. دول كبرى توقف التطبيق لخطورته

توجيهات السيسي لدعم المرأة المصرية وملامح قانون الأحوال الشخصية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ