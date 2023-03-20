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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

المصري للشئون الخارجية: ثورة 30 يونيو حافظت على الهوية الوطنية

الكاتبة عواطف سراج
الكاتبة عواطف سراج الدين

  قالت الكاتبة عواطف سراج الدين، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن الشعب المصري عظيم للغاية،  وقادر على أن يلعب دور البطل  في أي أحداث بدون أي تعليمات من أحد، مشيرة إلى أن  ثورة 30 يونيو شارك فيها أكثر من 33 مليون مصري. 

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 وتابعت "سراج الدين"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة " تن، أن ثورة 1919  وثورة 30 يونيوا كانتا من اجل الحفاظ على الهوية الوطنية، فثورة 1919 كانت تهدف لإنهاء الاحتلال الانجليزي، وعدم فرض أي تعليمات أو قوانين من الاحتلال الانجليزي على الشعب المصري،  مشيرة إلى أن الشعب قام بجمع توقعات في ثورة 19 لدعم موقف الزعيم سعد زغلول في التفاوض، وهذا ما حدث بالضبط في ثورة 30 يونيو. 

 

 ولفتت إلى أن  هناك 37 ثورة حدثت في تاريخ القدماء المصريين، مشيرة إلى أن أسباب جميع هذه الثورات تقريبًا واحدة، معقبة: "الحكام لا يتعلموا من أخطائهم على الإطلاق، وهذا ما أثبته التاريخ" 

 

  ولفتت إلى أنها كانت مشفقة على الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تولى الحكم، لأنه تولى المسؤولية في ظروف أصعب من الرئيس الراحل أنور السادات، عندما تولى المسؤولية بعد النكسة، لأن "السادات" كان لديه عدو واحد، أما في ثورة 30 يونيو فكانت الازمة صعبة للغاية، معقبة: "العالم كله كان يقف ضد مصر" .

 

   وأضافت أن ثورة 30 يونيو حافظت على الهوية الوطنية لـ مصر ، مشيرة إلى الشعب المصري يجب أن يكون رقم واحد في حسابات أي حاكم، حتى لا تحدث ثورات ضده مثلما حدث سابقًا.

 

واوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في يوم المرأة، وصف المرأة بالكائن الحساس التي يجب أن تتعامل بمنتهى الود والرفق، وهذا ما تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم :" اوصيكم بالنساء خيرًا" 

 

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