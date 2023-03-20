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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المرأة حققت مكاسب كبرى.. رئيس تضامن النواب يشيد بقرارات الرئيس السيسي

عبد الهادى القصبى
عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب

أشاد رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب الدكتور عبد الهادى القصبى   بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في احتفالية تكريم المصرية والأم المثالية لعام 2023.

وقال  القصبى إن  القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي اليوم لدعم المرأة، وأبرزها الإفراج عن الغارمات  تؤكد حرص الرئيس على المرأة وحفظ كرامتها  قبل حلول الشهر الكريم

وأضاف أن إعلان الرئيس عن إصدار قانون الأحوال الشخصية متوازن وموضوعى وهذا نهج مجلس النواب حيث أن نتلقى يوميا رسائل من السيدات حول ماهية هذا القانون مشيرا إلى  أن  تلك القرارات تستحق الإشادة والتأييد، المكاسب التي حصلت عليها المرأة في زمن حكم الرئيس السيسي نقطة تحول يسجلها التاريخ بأحرف من نور .

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الرئيس السيسي عبد الهادى القصبى قانون الأحوال الشخصية

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