صاحب شخصية بكار الموسم الأول: محمد منير علمني اللهجة النوبية .. فيديو

قال محمد درويش، صاحب شخصية بكار في الموسم الأول، إن شخصية بكار بدأت في الظهور علي الشاشة عام 1999 تقريباً، وكان في ذلك الأوان ممثل صغير في بداية حياته واختارته الراحلة مني ابو النصر حتي يقوم بتلك الدور الهام.

واضاف "محمد درويش" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائيه، أن الكنج محمد منير هو الذي قام بتعليمه للغة النوبية منذ طفولته، مشيراً إلى أن تفاجئ في أول حلقة عندما عرضت علي شاشة التلفزيون.

وتابع أن صوته هو فقط الذي كان مشهور في بداية ظهور بكار ولم يكن يعرفه الكثير، لأن صوته كان مختلف في ذلك العمل والجميع تعلق به.