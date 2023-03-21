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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هادي خشبـة: الفوز على القطن أعاد الثقة للاعبي الأهلي وكولر

صدى البلد

أكد هادي خشبة نجم فريق الأهلي السابق أن فوز النادي الأهلي على القطن الكاميروني بنتيجة كبيرة إعادة الثقة للاعبين والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر في الفترة الحالية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال هادي خشبة نجم فريق الأهلي السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن الفوز على القطن أعاد الثقة للاعبي الأهلي و الجهاز الفني في حجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما كان قاب قوسين أو أدني من الخروج من البطولة".

وتابع: "لا بديل أمام الأهلي سوى الفوز على فريق الهلال السوداني في المباراة الأخيرة والصعود للدور التالي بالبطولة الإفريقية".

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