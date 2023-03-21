مدير قطاع الناشئين بالزمالك يكشف قرارات واقعة الاعتداء على لاعب غزل المحلة

قال عصام مرعي مدير قطاع الناشئين بقطاع الزمالك إن مدرب غزل المحلة كان مشدودا جدا لأنه مسؤول عن اللاعبين داخل أرضية الملعب .

وأضاف مرعي في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد في برنامج الماتش مع الاعلامي هاني حتحوت: “قررنا إيقاف مدرب حراس مرمى الزمالك لأجل غير مسمى وكان رد فعل ، وابتدى لاعب المحلة بركل لاعب الزمالك بقدمه ومن ثم حدث اشتباكات بين اللاعبين ولم يكن هناك شتائم”.

وشدد على "أنه لو تم إثبات في التحقيق تجاوزات أكبر من ذلك سيكون هناك قرارات أكبر على المخطئين".

وتابع: "أحترم إدارة غزل المحلة والجهاز الفني وأهم حاجة سلامة اللاعبين اياً كانت نتيجة المباراة والنتيجة".