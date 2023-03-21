رنا رئيس تهنئ والدتها في عيد الأم بهذه الكلمات| شاهد

هنأت الفنانة رنا رئيس، والدتها، بمناسبة عيد الأم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “كل سنة وانتي أغلى وأهم وصاحبة كل الفضل والخير اللي انا فيه كل سنة وانتي الضهر والسند والأمان .. بحبك”.

وانتهت الفنانة رنا رئيس والفنان عمرو وهبة، من تسجيل حلقات المسلسل الكوميدى الإذاعى "كارت أحمر"، المقرر بثه طوال أيام شهر رمضان على «راديو 9090».

المسلسل بطولة رنا رئيس، عمرو وهبة، بيومي فؤاد، والفنانة القديرة إنعام سالوسة، ويذاع المسلسل على «راديو 9090» الساعة 3.20 يوميا.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار لايت كوميدي، حول بعض المشاكل التى تواجه الأسر المصرية وتناولها بشكل خفيف.