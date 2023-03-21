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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة بالنسبة لي.. نائلة جبر: سعيدة بتكريم الرئيس السيسي

تكريم الرئيس السيسي
تكريم الرئيس السيسي للأمهات المثاليات

علقت  السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية على احتفالية يوم المرأة المصرية وتكريم الأم المثالية.

 

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 وقالت نائلة جبر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية :"   كنت سعيدة بتكريم الرئيس السيسي لي وكان مفاجأة بالنسبة لي ".

 

 وأضافت نائلة جبر :"  تكريم الرئيس السيسي لي يعتبر تكريم للمؤسسة الدبلوماسية التي انتمي لها في مصر ".

 

 وتابعت نائلة جبر :"  تمثيل الدولة المصرية في الشق الدبلوماسي أمر رائع ، والدبلوماسيات المصريات يمثلن مصر في كل مكان في العالم ".

 

 وأكملت نائلة جبر:" تشرفت بتمثيل مصر في العديد من دول العالم  وفي البعثات الدبلوماسية المصرية في الأمم المتحدة".

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