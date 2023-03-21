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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فئة 5 آلاف جنيه.. أفضل 3 هواتف يمكنك شرائها في السوق المصري

أفضل 3 هواتف يمكنك
أفضل 3 هواتف يمكنك شرائها في السوق المصري

مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية يبحث الكثيرون من راغبي الشراء عن هاتف رخيص بإمكانات مميزة ومناسبة لإمكاناتهم، وتخصص الشركات عددا من الهواتف للشباب ومحدودي الدخل لشرائها بسعر رخيص أو مناسب مع مواصفات جيدة، ونعرض فيما يلي 3 هواتف ذكية في حدود 5 آلاف جنيه في السوق المصري.

هاتف أوبو Oppo A57 4G 

ويبدأ سعر هاتف أوبو Oppo A57 4G في السوق المصري بدءا من حوالي 5 آلاف و200 جنيه، علما بأن سعر الهاتف يختلف حسب المتجر والنسخة.

سعر هاتف أوبو Oppo A57 4G 

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، قياس 6.56 بوصة، وجودة + HD، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية، وكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، مع فلاش LED، مع كاميرا أمامية للتصوير السيلفي وإجراء مكالمة الفيديو بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل بمعالج من نوع Helio G35 من شركة ميديا تيك بذاكرة يدعم تقنية 4G ، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية، وسعة تبدأ من 64 جيجابايت، مع بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات، مع منفذ شحن من نوع USB -C من 0 حتي 50% في حوالي غصون 30 دقيقة. 

هاتف ريلمي Realme C35 

ويتوفر سعر هاتف ريلمي Realme C35  في السوق المصري من حوالي 5 آلاف و566 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وحسب المتجر.

سعر هاتف ريلمي Realme C35 

 

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD ، قياس 6.6 بوصة، وجودة + Full HD ، ودقة 1080 ×  2408 بيكسل، ومستشر للبصمة تحت الشاشة، وكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تضم مستشعر بدقة 50 ميجابيكسل مع آخر للماكرو بدقة 2 ميجابيكسل ومستشعر للعمق بدقة 0.3 ميجابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

ويعمل بمعالج من نوع Unisoc T616 مع وحدة معالجة رسوميات جرافيك Mali-G57 MP1 ، وذاكرة وصول عشوائي 4 و 6 جيجابايت رام مع سعة تخزين 64 و 128 جيجابايت، مع بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، مع ألوان الأسود والأخضر. 

هاتف سامسونج Galaxy A13

يتوفر هاتف سامسونج Galaxy A13 في السوق المصري بسعر يبدأ من حوالي 4 آلاف و650 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A13

وجاء بشاشة من نوع LCD، قياس 6.4 بوصة، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ودقة 1600 × 720 بكسل، مع حماية من زجاج Gorilla Glass 5، وألوان الأزرق والبرتقالي والأبيض والأسود، مع كاميرا خلفية ثلاثية، الأساسية تأتي بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا أخرى بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويحتوي على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، مع معالج سامسونج Exynos 850، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت رام،  وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجابايت قابلة للتوسعة. 

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