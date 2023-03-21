تقارير: سامسونج تقترب من إزالة الشاحن مع الهواتف المتوسطة والرخيصة

كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تقترب من التخلي عن إدراج الشواحن في هواتفها المتوسطة والرخيصة القادمة، وذلك بعدما تخلت عن إدراجها مع الهواتف الرائدة أسوة بشركة آبل التي قررت بيع الشواحن بشكل منفصل عن الهواتف.

وبحسب تقرير من موقع GizChina فإن شركة سامسونج ستتخلى عن الشواحن مع عدد من الهواتف ومنها هاتف Galaxy A14 حيث من المحتمل أن يأتي هاتف Galaxy A14 من نسخة 4G مزودًا فقط بكابل USB من النوع USB Type-C في العلبة للشحن ونقل البيانات.

وفقا للتقرير فإن سامسونج إذا قامت بالفعل بعدم إدراج الشاحن مع هاتف Galaxy A14 فسيصبح أرخص هاتف ذكي من سامسونج يفتقر إلى شاحن داخل الصندوق، الأمر الذي قد يجعله يمتد إلى هواتف أخرى أيضا من الفئة المتوسطة.

وفي السنوات لقليلة الماضية، أصبحت إزالة الشواحن وسماعات الأذن من هواتف آيفون بمثابة اتجاه بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية، وعلى الرغم من أن معظم مصنعي هواتف أندرويد سخروا في البداية من قرار شركة آبل ، إلا أنهم سرعان ما اتبعوا حذوها بإزالة هذه الميزات من هواتفهم.

وزعمت العديد من الشركات أنها أزالت الشواحن من الصندوق لتقليل النفايات، وجعل منتجاتها أكثر صداقة للبيئة، ومع ذلك ، لا يزال معظمهم يبيعون الشواحن ذات العبوات غير الضرورية التي تساهم في نفايات التغليف، بالإضافة إلى ذلك ، تستفيد هذه الشركات من انخفاض تكاليف الشحن ، حيث تستهلك صناديق الهاتف الأقل حجمًا مساحة تخزين أقل في حاويات الشحن.