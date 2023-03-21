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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكبر حزبين في نيجيريا يسيطران على انتخابات المحافظين

صدى البلد

أظهرت أرقام رسمية، يوم الاثنين، أن أكبر حزبين في نيجيريا، فازا بأغلبية الولايات في انتخابات حكام الولايات في نهاية الأسبوع، وحافظا على هيمنتهما السياسية في أعقاب الانتخابات التي قال فيها مراقبو الاتحاد الأوروبي إن 21 شخصا لقوا حتفهم بسبب أعمال العنف.

وقال “باري أندروز”، كبير مراقبي بعثة الاتحاد الأوروبي في نيجيريا، في مؤتمر صحفي، إن المركز التجاري “لاغوس” كان من بين عدة ولايات تعطلت؛ بسبب حوادث البلطجة، وخطف الاقتراع، وترهيب الناخبين ومسؤولي الاقتراع والمراقبين والصحفيين.

واختار الناخبون حكام 28 ولاية، من أصل 36 ولاية في البلاد، لإنهاء الدورة الانتخابية هذا العام التي بدأت بانتخابات رئاسية وتشريعية متنازع عليها الشهر الماضي.

وتمإعلان بولا تينوبو رئيس حزب المؤتمر التقدمي الحاكم (APC) ، لكن فوزه يواجه تحديًا من قبل أتيكو أبو بكر من حزب الشعب الديمقراطي المعارض الرئيسي (PDP) وحزب العمل بيتر أوبي.

وكان أوبي مدعومًا من قبل الناخبين الشباب وشوهد أن لديه أفضل فرصة لإنهاء هيمنة حزب المؤتمر الشعبي العام وحزب الشعب الديمقراطي ، اللذين يحكمان أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان منذ العودة إلى الحكم الديمقراطي في عام 1999.

لكن أوبي احتل المركز الثالث في السباق الرئاسي خلف تينوبو وأتيكو ولم يفز حزب العمال بعد في سباق على الحكم.

وأظهرت الأرقام الرسمية أن APC فازت بـ 15 ولاية ، بما في ذلك سباق لاغوس الذي يحظى بمراقبة عن كثب ، مقارنة بسبع ولاية لـ PDP ، مما أدى إلى ولاية أخرى مع استمرار العد. فاز حزب إقليمي شمالي بولاية وقاد دولة أخرى.

وقاد حزب العمل، الذي رفض نتيجة لاجوس، ولاية واحدة.

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