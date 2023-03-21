وكيل وزراة الصحة: الرئيس السيسي حريص على كل فرد يعيش بأرض مصر



شهدت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، فاعلية تهدف لرفع الوعي بشئون اللاجئين في مصر و الرعاية الصحية المقدمة لهم بالتعاون مع جمعية كاريتاس مصر ضمن برنامج رعاية اللاجئين (إيد بإيد).

وأوضحت الدكتورة أميرة طهيو أهمية تضافر كل الجهود ونقل الخبرات وتعاون المجتمع المدني في شتى القضايا من أجل رفع الوعي المجتمعي والوصول لأفضل النتائج.

وأضافت طهيو أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحث دائماً على ضرورة الاهتمام بكل فرد على أرض مصر فكل فرد غير مصري على أرض مصر هو ضيف و يمكنه الحصول على كل الخدمات المتاحة للمواطن المصري، و يَسْري ذلك على إمكانية الاستفادة من الخدمات الصحية، فكل الوحدات الصحية و المراكز الطبية و المستشفيات الحكومية ترحب بضيوف مصر متى احتاجوا إلى خدماتها.

وألقى هاني موريس مدير مكتب كاريتاس مصر بالإسكندرية الضوء على أهمية التنمية المستدامة وضرورة النقاش المستمر بين مختلف الجهات و الوصول إلى توصيات تُنفذ على أرض الواقع وقياس مدى الاستفادة لتقييم الأوضاع ووضع مشاريع للتحسين المستمر .

وعرض بعض من ضيوف مصر قصص نجاحهم عن كيفية الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة على أرض مصر في المجالي الوقائي و العلاجي.

و تم تقسيم الحضور وعمل ورشة عمل لطرح أفكار جديدة و مختلفة من أجل تذليل اي معوقات قد تواجه ضيوف مصر في مجال الخدمات الصحية.

و خرجت هذه الفاعلية بتوصيات ،من أهمها:

١) زيادة حملات التوعية بالخدمات الصحية المتاحة.

٢) عمل استبيان يقيس إتاحة الوصول للخدمات العلاجية و الوقائية و توافر العلاج و الوضع الصحي لغير المصريين و نسبة رضاهم عن الخدمات.

٣) عمل محاضرات تعريفية بمبادرة الالف الذهبية لغير المصريين.

٤) قياس نسبة التغطية بوسائل تنظيم الاسرة لغير المصريين.