عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزراة الصحة: الرئيس السيسي حريص على كل فرد يعيش بأرض مصر

ندوة بجمعية كاريتاس
ندوة بجمعية كاريتاس مصر


شهدت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، فاعلية تهدف لرفع الوعي بشئون اللاجئين في مصر و الرعاية الصحية المقدمة لهم بالتعاون مع جمعية كاريتاس مصر ضمن برنامج رعاية اللاجئين (إيد بإيد).

وأوضحت الدكتورة أميرة طهيو أهمية تضافر كل الجهود ونقل الخبرات وتعاون المجتمع المدني في شتى القضايا من أجل رفع الوعي المجتمعي والوصول لأفضل النتائج.

وأضافت طهيو أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحث دائماً على ضرورة الاهتمام بكل فرد على أرض مصر فكل فرد غير مصري على أرض مصر هو ضيف و يمكنه الحصول على كل الخدمات المتاحة للمواطن المصري، و يَسْري ذلك على إمكانية الاستفادة من الخدمات الصحية، فكل الوحدات الصحية و المراكز الطبية و المستشفيات الحكومية ترحب بضيوف مصر متى احتاجوا إلى خدماتها.

بتكلفة 10 ملايين جنيه.. محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير موقف سيرفيس الكيلو 21

رغم الطقس السيء.. انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

وألقى هاني موريس مدير مكتب كاريتاس مصر بالإسكندرية الضوء على أهمية التنمية المستدامة وضرورة النقاش المستمر بين مختلف الجهات و الوصول إلى توصيات تُنفذ على أرض الواقع وقياس مدى الاستفادة لتقييم الأوضاع ووضع مشاريع للتحسين المستمر .

وعرض بعض من ضيوف مصر قصص نجاحهم عن كيفية الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة على أرض مصر في المجالي الوقائي و العلاجي.

و تم تقسيم الحضور وعمل ورشة عمل لطرح أفكار جديدة و مختلفة من أجل تذليل اي معوقات قد تواجه ضيوف مصر في مجال الخدمات الصحية.

و خرجت هذه الفاعلية بتوصيات ،من أهمها:

١) زيادة حملات التوعية بالخدمات الصحية المتاحة.

٢) عمل استبيان يقيس إتاحة الوصول للخدمات العلاجية و الوقائية و توافر العلاج و الوضع الصحي لغير المصريين و نسبة رضاهم عن الخدمات.

٣) عمل محاضرات تعريفية بمبادرة الالف الذهبية لغير المصريين.

٤) قياس نسبة التغطية بوسائل تنظيم الاسرة لغير المصريين.

الاسكندرية التنمية المستدامة وزارة الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي الرعاية الصحية مستشفيات وكيل وزارة الصحة حملات التوعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عز تصرخ.. أول صورة للاعلامية في برنامج رامز جلال الجديد

أزمة وعدت.. بشرى سارة عن أسعار الدواجن قبل رمضان..فيديو

1635 جنيها.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات بعد 12 يوما.. فيديو

لو معاك نوكيا 1110.. بيتباع مستعمل بـ 34 ألف جنيه

معندناش مشكلة.. طلب عاجل لـ أحمد موسى قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني

شبانة: قرار عاجل من الأهلي يخص طاهر وبيرسي تاو

فرصة العمر.. ميدو يوجه رسالة لـ الخطيب بشأن الانسحاب من كأس الرابطة

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

ترشيحاتنا

دخول عروسين زفافهما على كارو بحمار في باكستان.. شاهد

السعر الجديد لـ سيارة أوبل كروس لاند في السوق المصري| صور

هل القنوت يقرأ في الوتر والصبح .. أم في أحدهما؟.. وحكم قراءة القرآن قبل الفجر

سعر الدولار بـ 10 بنوك اليوم الثلاثاء 21-3-2023

احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة قتل الحيوانات في قانون العقوبات المصري

برومو رامز نيفر إيند يحدث جدلا| السقا يأكل ثعبانا.. وضحية تكشف حقيقة الفبركة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد دعوته للمظاهرات.. دونالد ترامب يتنظر اعتقاله اليوم

بشعار مبتكر.. جوجل يحتفل بـ عيد الأم |شاهد

لكسب المشاهدات.. بلوجرز مشاهير يتناولون طعام الكلاب| شاهد

الإمارات.. تفاصيل العثور على أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ بالخليج العربي

فيديو

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

مصرع 5 من أسرة واحدة..وسقوط فتاة من الدور السادس بسبب زينة رمضان

وداعا تيك توك.. دول كبرى توقف التطبيق لخطورته

توجيهات السيسي لدعم المرأة المصرية وملامح قانون الأحوال الشخصية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ