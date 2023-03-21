أخبار التكنولوجيا| الأسعار المحتملة لهواتف آيفون iPhone 15 Pro وPro Max.. وسامسونج تقترب من إزالة الشاحن مع هذه الهواتف

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تقترب من التخلي عن إدراج الشواحن في هواتفها المتوسطة والرخيصة القادمة، وذلك بعدما تخلت عن إدراجها مع الهواتف الرائدة أسوة بشركة آبل التي قررت بيع الشواحن بشكل منفصل عن الهواتف.



مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية يبحث الكثيرون من راغبي الشراء عن هاتف رخيص بإمكانات مميزة ومناسبة لإمكاناتهم، وتخصص الشركات عددا من الهواتف للشباب ومحدودي الدخل لشرائها بسعر رخيص أو مناسب مع مواصفات جيدة، ونعرض فيما يلي 3 هواتف ذكية في حدود 5 آلاف جنيه في السوق المصري.



كشفت تسريبات أن شركة آبل ستقوم برفع أسعار هواتف آيفون القادمة من طرز iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max في جميع أنحاء العالم، وذلك نظرا للتقنيات الجديدة والتغييرات التي ستحصل عليها هذه الهواتف.



يفضل الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية، اقتناء هواتف شاومي، لكونها أفضل الهواتف التي يمكنها تقديم مواصفات قوية مع أسعار تناسب الفئة المتوسطة والشباب، ومن بين هذه الهواتف يأتي Xiaomi Redmi Note 11 الذي يوفر أداء جيدا بفضل معالج كوالكوم مع سعر مناسب.



أعلنت شركة سامسونج العملاقة أنها تخطط لاستثمار 300 تريليون وون كوري (أي ما يعادل 228 مليار دولار) في منشأة لإنتاج أشباه موصلات في كوريا الجنوبية، من المقرر أن يكون أكبر مصنع في العالم لتصنيع الرقائق الإلكترونية.



قرر موقع التدوينات القصيرة تويتر Twitter بدءا من اليوم، الإثنين، أن يسمح لمشتركي تويتر بلو Twitter Blue فقط باستخدام المصادقة ثنائية المصدر، أو ما يعرف "التحقق في خطوتين"، أثناء عملية تسجيل الدخول، وستكون ميزة حصرية لعملاء الـ "بلو".