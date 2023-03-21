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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| الأسعار المحتملة لهواتف آيفون iPhone 15 Pro وPro Max.. وسامسونج تقترب من إزالة الشاحن مع هذه الهواتف

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تقارير: سامسونج تقترب من إزالة الشاحن مع الهواتف المتوسطة والرخيصة


كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تقترب من التخلي عن إدراج الشواحن في هواتفها المتوسطة والرخيصة القادمة، وذلك بعدما تخلت عن إدراجها مع الهواتف الرائدة أسوة بشركة آبل التي قررت بيع الشواحن بشكل منفصل عن الهواتف.

 

فئة 5 آلاف جنيه.. أفضل 3 هواتف يمكنك شرائها في السوق المصري


مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية يبحث الكثيرون من راغبي الشراء عن هاتف رخيص بإمكانات مميزة ومناسبة لإمكاناتهم، وتخصص الشركات عددا من الهواتف للشباب ومحدودي الدخل لشرائها بسعر رخيص أو مناسب مع مواصفات جيدة، ونعرض فيما يلي 3 هواتف ذكية في حدود 5 آلاف جنيه في السوق المصري.

 

زيادة 200 دولار.. الأسعار المحتملة لهواتف آيفون iPhone 15 Pro وPro Max


كشفت تسريبات أن شركة آبل ستقوم برفع أسعار هواتف آيفون القادمة من طرز iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max في جميع أنحاء العالم، وذلك نظرا للتقنيات الجديدة والتغييرات التي ستحصل عليها هذه الهواتف.

 

بإمكانات ممتازة.. أفضل موبايل شاومي للفئة المتوسطة في السوق المصري


يفضل الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية، اقتناء هواتف شاومي، لكونها أفضل الهواتف التي يمكنها تقديم مواصفات قوية مع أسعار تناسب الفئة المتوسطة والشباب، ومن بين هذه الهواتف يأتي Xiaomi Redmi Note 11 الذي يوفر أداء جيدا بفضل معالج كوالكوم مع سعر مناسب.


بتكلفة 228 مليار دولار.. سامسونج تبني أكبر مصنع في العالم لأشباه الموصلات


أعلنت شركة  سامسونج  العملاقة أنها تخطط لاستثمار 300 تريليون وون كوري (أي ما يعادل 228 مليار دولار) في منشأة لإنتاج أشباه موصلات في كوريا الجنوبية، من المقرر أن يكون أكبر مصنع في العالم لتصنيع الرقائق الإلكترونية.

 

تويتر يوقف ميزة "المصادقة الثنائية" ويجعلها حصرية لعملاء twitter Blue


قرر موقع التدوينات القصيرة  تويتر  Twitter بدءا من اليوم، الإثنين، أن يسمح لمشتركي  تويتر  بلو Twitter Blue فقط باستخدام المصادقة ثنائية المصدر، أو ما يعرف "التحقق في خطوتين"، أثناء عملية تسجيل الدخول، وستكون ميزة حصرية لعملاء الـ "بلو".

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