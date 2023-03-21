السمان: قرار الرئيس بالإفراج عن الغارمين والغارمات لمسة إنسانية كبيرة

أكد دكتور أحمد السمان، مستشار رئيس الوزراء الأسبق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد أصدر قرار بالأمس للإفراج عن الغارمين والغارمات، قبل شهر رمضان.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، تقديم رشا مجدي، أنه تم الافراج عن الغارمين والغارمات،خاصة قبل شهر رمضان المعظم، مؤكدا أن قرار الإفراج هو لمسة انسانية.

قرار انساني.

وتابع مستشار رئيس الوزراء الأسبق، أن معظم حالات الغارمات لم تعمل على تجهيز ابنتها أو انها دخلت في مشروع للظروف الاقتصادية الصعبة ولم تنجح فيه، ولكن القيادة السياسية واعية بشكل كبير، واتخذت قرار انساني.