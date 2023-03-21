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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة "الأنباء الكويتية" تبرز تأكيد الرئيس السيسي أهمية دور المرأة المصرية

صدى البلد

أبرزت صحيفة (الأنباء) الكويتية، اليوم /الثلاثاء/ تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية دور المرأة المصرية في حماية المجتمع والدولة.


ونقلت صحيفة (الأنباء) تحت عنوان "السيسي يصدر عفواً عن الغارمين والغارمات قبل رمضان" أن الرئيس قال - خلال الاحتفال بالمرأة المصرية والأم المثالية 2023 أمس في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة - "لن ننسى أن المرأة منذ عام 2013 حتى الآن لعبت دورا كبيرا في حماية مصر، ففي 30 يونيو تصدرت المشهد وعندما طالبت بنزول المواطنين يوم 26 يونيو خلال شهر رمضان من نفس العام لإعطائي تفويضا، كانت المرأة هي محور الحركة والدافع وراء نزول كل أفراد الأسرة".


وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد إن المرأة هي التي قدمت الشهيد فداء للوطن، وهو يعد أصعب موقف تواجهه، مشيرا إلى أن المرأة تحملت الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وأن المرأة هي التي تتحمل أعباء التربية، لافتا إلى أن إعطاء الأولوية لبناء الإنسان وتوعيته عندما يكبر يعد محل اعتبار، حيث ستختفي في هذه الحالة العديد من الظواهر السلبية مثل التنمر والتحرش وغيرها.

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