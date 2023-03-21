موانئ السعودية تحصد جائزة العلامة التجارية المميزة

حصدت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" جائزة العلامة التجارية المميزة "Excellence in Corporate Branding" ضمن جوائز "ShipTek" أحد أشهر وأقدم الجوائز المتخصصة في القطاع البحري على مستوى الشرق الأوسط ودول آسيا، في نسختها الـ 16 التي انعقدت في دبي.

ويأتي ذلك امتدادًا للسمعة المميزة التي تحظى بها "موانئ" على المستوى الإقليمي والدولي وثقة المستثمرين والشركاء من القطاعين العام والخاص المحلي والعالمي في تعزيز استثماراتهم، مما يعكس قوة العلامة التجارية لـ "موانئ".

وحصدت "موانئ" خلال عام 2022م نحو 10 جوائز ومؤشرات محلية وإقليمية ودولية تتضمن تسجيل شهادة التأهيل من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجود "E F Q M"، وجائزة "صفقة العام" في حفل ماريتايم ستاندرد التميز.

وفازت مُمثلة بميناء جدة الإسلامي بجائزة "أفضل ميناء في عام 2022"، كما أحرزت جائزة "التحول الرقمي" ضمن جوائز القمة العالمية للشحن الأخضر مما يرسخ علامتها التجارية ويعزز تنافسيتها إقليميًا وعالميًا.