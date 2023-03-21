عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موانئ السعودية تحصد جائزة العلامة التجارية المميزة

صدى البلد

حصدت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" جائزة العلامة التجارية المميزة "Excellence in Corporate Branding" ضمن جوائز "ShipTek" أحد أشهر وأقدم الجوائز المتخصصة في القطاع البحري على مستوى الشرق الأوسط ودول آسيا، في نسختها الـ 16 التي انعقدت في دبي.

ويأتي ذلك امتدادًا للسمعة المميزة التي تحظى بها "موانئ" على المستوى الإقليمي والدولي وثقة المستثمرين والشركاء من القطاعين العام والخاص المحلي والعالمي في تعزيز استثماراتهم، مما يعكس قوة العلامة التجارية لـ "موانئ".

وحصدت "موانئ" خلال عام 2022م نحو 10 جوائز ومؤشرات محلية وإقليمية ودولية تتضمن تسجيل شهادة التأهيل من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجود "E F Q M"، وجائزة "صفقة العام" في حفل ماريتايم ستاندرد التميز.

وفازت مُمثلة بميناء جدة الإسلامي بجائزة "أفضل ميناء في عام 2022"، كما أحرزت جائزة "التحول الرقمي" ضمن جوائز القمة العالمية للشحن الأخضر مما يرسخ علامتها التجارية ويعزز تنافسيتها إقليميًا وعالميًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

640 جنيها مرة واحدة|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

مش أكبر منه أوي.. رانيا يوسف تتحدث عن علاقتها بـ أحمد الفيشاوي

مفاجأة بشأن رسوم الزواج في القانون الجديد.. و5 موارد لـ صندوق الأسرة

فيفا يحكم لصالح الزمالك في قضيته ضد التعاون السعودي

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

فرصة العمر.. ميدو يوجه رسالة لـ الخطيب بشأن الانسحاب من كأس الرابطة

أخبار الرياضة| قرار عاجل من الأهلي بشأن الشناوي وطاهر.. نجم الزمالك يقترب من القلعة الحمراء.. الأبيض يلمح لإمكانية بقاء فيريرا

السيسي يكتب تاريخا جديدا.. أول رئيس يستخدم حقه الدستوري لهذا السبب

ترشيحاتنا

مصري يفوز في مسابقة عالمية بابتكار جهاز لتوليد الطاقة الكهرومغناطيسية.. شاهد

مفاجأة مدوية.. شوبير يكشف هوية مدرب الزمالك الجديد

خالد البلشي يتولى مهام عمله نقيبا للصحفيين.. اليوم

أثارت رعب السكان| فئران ضخمة بحجم القطط تهاجم مدينة أوروبية

أنكر وجود فلسطين.. مصر والأردن تتحركان ضد وزير المالية الإسرائيلي| ماذا فعل؟

رؤية هلال شهر رمضان.. تعرف على الدعاء المأثور عن النبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلوها قلوب ومربعات..ضبط 16 سبيكة ذهبية قبل تهريبها في لندن

برعاية تركي آل شيخ.. هل استعان رامز جلال بـ كريستيانو رونالدو للايقاع بضحاياه؟

ملكة جمال ويلز تروي تعرضها لحادث مروع.. ماذا حدث معها؟

رحيل فيريرا| مدرب الزمالك أجنبي.. والمفاضلة بين اثنين | تفاصيل

فيديو

مش أكبر منه أوي.. رانيا يوسف تتحدث عن علاقتها بـ أحمد الفيشاوي

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

مصرع 5 من أسرة واحدة..وسقوط فتاة من الدور السادس بسبب زينة رمضان

وداعا تيك توك.. دول كبرى توقف التطبيق لخطورته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ