عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمين العام للأمم المتحدة يرحب باتفاق يمهد لتطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا

صدى البلد

  رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإعلان الاتحاد الأوروبي مؤخرا ،عن اتفاق بشأن تمهيد الطريق نحو تطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا. 


جاء ذلك في بيان أصدره ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ونشره الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، وبحسب البيان يؤكد جوتيريش أنه من المهم أن يعمل الطرفان الآن بسرعة وبحسن نية لتحقيق جميع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق، لصالح الجميع. 


كما شدد جوتيريش على أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم تنفيذ الاتفاقات المنبثقة عن الحوار بين بلجراد وبريشتينا الذي يتوسط فيه الاتحاد الأوروبي.


كان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد صرح أمس الأول الأحد بأن بلجراد وبريشتينا توصلتا إلى اتفاق خلال محادثات في مقدونيا الشمالية بشأن برنامج تنفيذ خطة المصالحة الأوروبية الأمريكية في كوسوفو وصربيا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

640 جنيها مرة واحدة|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

مش أكبر منه أوي.. رانيا يوسف تتحدث عن علاقتها بـ أحمد الفيشاوي

مفاجأة بشأن رسوم الزواج في القانون الجديد.. و5 موارد لـ صندوق الأسرة

مفاجأة مدوية.. شوبير يكشف هوية مدرب الزمالك الجديد

فيفا يحكم لصالح الزمالك في قضيته ضد التعاون السعودي

مع بداية رمضان.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة

قناة سويس ثالثة..الوزير يكشف عن مشروع جديد لربط البحر الأحمر بالمتوسط.. صور

أخبار الرياضة| قرار عاجل من الأهلي بشأن الشناوي وطاهر.. نجم الزمالك يقترب من القلعة الحمراء.. الأبيض يلمح لإمكانية بقاء فيريرا

ترشيحاتنا

فرص عمل لذوى الهمم بالقاهرة.. القوى العاملة تكشف مكان التقديم والمهن المطلوبة

شائعة أم حقيقة.. تغريدة تثير الجدل حول رحيل محمد صلاح عن ليفربول..فيديو

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم

مقتل اثنين وإصابة ثلاثة في قصف روسي على دونستيك بأوكرانيا

مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم

في عيد الأم.. محمد صلاح ينشر صورًا له مع والديه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجدة والحفيدة.. كارول سماحة تنشر صورة برفقة والدتها وابنتها

القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات للمشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك

رامز جلال يستعين بمذيعة وممثلة شهيرة للإيقاع بضيوفه I خاص

شكلوها قلوب ومربعات..ضبط 16 سبيكة ذهبية قبل تهريبها في لندن

فيديو

القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات للمشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك

رامز جلال يستعين بمذيعة وممثلة شهيرة للإيقاع بضيوفه I خاص

مش أكبر منه أوي.. رانيا يوسف تتحدث عن علاقتها بـ أحمد الفيشاوي

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ