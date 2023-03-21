الأمين العام للأمم المتحدة يرحب باتفاق يمهد لتطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإعلان الاتحاد الأوروبي مؤخرا ،عن اتفاق بشأن تمهيد الطريق نحو تطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا.



جاء ذلك في بيان أصدره ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ونشره الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، وبحسب البيان يؤكد جوتيريش أنه من المهم أن يعمل الطرفان الآن بسرعة وبحسن نية لتحقيق جميع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق، لصالح الجميع.



كما شدد جوتيريش على أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم تنفيذ الاتفاقات المنبثقة عن الحوار بين بلجراد وبريشتينا الذي يتوسط فيه الاتحاد الأوروبي.



كان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد صرح أمس الأول الأحد بأن بلجراد وبريشتينا توصلتا إلى اتفاق خلال محادثات في مقدونيا الشمالية بشأن برنامج تنفيذ خطة المصالحة الأوروبية الأمريكية في كوسوفو وصربيا.