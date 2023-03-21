ذراع الدولة لحماية العمال.. القوى العاملة: صندوق إعانات الطوارئ أنفق 2.2 مليار جنيه

أكد عبد الوهاب خضر،المتحدث الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن صندوق اعانات الطوارئ للعمال، هو واحد من أبرز أذرع الدولة لتوفير الحماية الإجتماعية، مشيرا إلى أن العالم واجه تحديات كبيرة خلال أزمة كورونا، كان العمال هم أكثر فئة تضررت من ذلك.

وقال عبد الوهاب خضر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن الدولة المصرية تبنت العديد من براج الحماية الإجتماعية وخاصة للعمال، بناءا على توجيهات من الرئيس السيسي، وكان من بين ضمن البرامج "صندوق إعانات الطوارئ لحماية العمال .

وتابع المتحدث الإعلامى لوزارة القوى العاملة،اجتماع أمس الذي تم عقده بالوزارة، تم الإعلان أن إجمالي ما أنفقه الصندوق لدعم العمال والشركات المتعثرة منذ تأسيسه عام 2002، وحتى 28 فبراير 2023، بلغ 2 مليار و188 مليوناً و700 ألف جنيه إعانات طوارئ من الصندوق، وأستفاد منه 422 ألفاً و743 عاملاً يعملون فى 3969 منشأة



يتم تمويلة 1% من أصحاب الشركات .

وأشار عبد الوهاب خضر إلى أن قطاع الساحة انفق لوحدة أكثر من مليار جنيه خلال فترة كورونا فقط، صندوق الطوارئ يتم تمويلة 1% من أصحاب الشركات .

