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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: رجال الأعمال الروس لن يعيروا اهتماما لمقترح أمريكي بإدانة العملية العسكرية

صدى البلد

استبعد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن يأخذ رجال الأعمال الروس الكبار مقترحات السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، مايكل ماكفول، بإدانة العملية العسكرية في أوكرانيا على محمل الجد.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم "الثلاثاء": "رجال الأعمال الروس الكبار يقفون على الأراضي الروسية واستثماراتهم تعمل هنا وشركاتهم هنا، ومن غير المرجح أن يأخذ الذين أقدامهم هنا مثل هذه المقترحات على محمل الجد".

كان السفير الأمريكي السابق لدى روسيا والمنسق غير المتفرغ لمجموعة العمل المعنية بالعقوبات ضد روسيا، مايكل ماكفول، قد اقترح مؤخرا طريقة لاستبعاد رجال الأعمال الروس من قوائم العقوبات الغربية بالقول: "عليهم أولا أن يعلنوا إدانتهم للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويوقفوا جميع استثماراتهم في روسيا، ثم يتبرعون بـ 50% من أصولهم لصندوق إعادة إعمار أوكرانيا، وحينها يمكنهم الاستمتاع بالحياة الجيدة في الغرب".

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية نفذت رحلات بطائرتين استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" حلقتا فوق بحر اليابان لمدة 7 ساعات.

وقالت الدفاع الروسية - في بيان - إن حاملتي صواريخ استراتيجيتين بعيدتي المدى قامتا برحلة مخطط لها في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر اليابان، مشيرة إلى أن مقاتلات من طراز "سو-30" و"سو-35" التابعة للقوات الجوية في المنطقة العسكرية الشرقية رافقت الطائرتين في رحلتهما.

وأكدت الوزارة أن جميع رحلات طائرات القوات الجوية الروسية يتم تنفيذها بما يتفق مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

اقتصاديا.. أعلن مدير شركة "مولدوفا غاز" فاديم تشيبان أن بلاده ستستأنف شراء الغاز من شركة غازبروم الروسية في مارس الجاري، تبلغ مليون متر مكعب يوميا حتى نهاية الشهر.

وأكد مدير الشركة أن غاز بروم كانت تورد نحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا إلى مولدوفا ويستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية، وكذلك للمستهلكين في جمهورية بريدنيستروفييه (ترانسنيستريا).

يذكر أن مولدوفا أعلنت في وقت سابق حالة الطوارئ على خلفية أزمة الطاقة التي تمثلت في نقص الغاز والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، وفي ديسمبر الماضي استأنفت مولدوفا شراء الطاقة الكهربائية من محطة "مولدافسكايا" الكهرمائية الواقعة في بريدنيستروفيه والتابعة لشركة "إينتر راو" الروسية، وتخلت مولدوفا آنذاك عن استهلاك الغاز الروسي وبدأت بتسليم جميع كمياته التي كانت تشتريها لبريدنيستروفيه.

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