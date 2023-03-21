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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس مجلس الأمة يؤكد احترام صلاحيات أمير الكويت وخياراته الدستورية

صدى البلد

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، احترامه الكامل لكافة صلاحيات أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وخياراته الدستورية أيا كانت، كونه صاحب الأمر وحارس الدستور، الذي تثق به الأمة وتركن دوما إلى حكمته ورأيه.
ودعا مرزوق الغانم- خلال مؤتمر صحفي في مجلس الأمة الكويتي، اليوم /الثلاثاء/- إلى الرجوع الى الأمة مصدر السلطات جميعا لتختار عبر انتخابات نزيهة من يمثلها، وذلك بعد التحقق من صحة جميع الإجراءات الدستورية والقانونية وسلامتها؛ حتى لا يتكرر حدث البطلان.
وأضاف أن هذه مسؤولية تاريخية يتحقق تحملها بالعمل الجاد لإقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات والقوانين الأخرى ذات الصلة بالعملية الانتخابية، التي تكفل سلامة الإجراءات وصحتها ونزاهتها وشفافيتها، وذلك في أسرع فترة ممكنة لإنجازها، حتى نحصن المجلس القادم قبل انتخابه من جميع الشبهات التي طالت الانتخابات الماضية وحماية الإرادة الشعبية من أي مساس بها.
وأكد الغانم استعداده وأغلبية أعضاء مجلس الأمة الكويتي في دعم ومؤازرة الحكومة؛ لتحقيق الغايات الوطنية المرجوة متى ما صدقت في وعودها، عبر برنامج عملها الشامل.
وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قضت في جلستها، يوم أمس الأول، ببطلان مجلس الأمة (2022)؛ لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس (2020). 
 

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