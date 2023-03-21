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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زد 2006 يكتسح المقاولون العرب 2/6 ببطولة الجمهورية

صدى البلد

فاز فريق كرة القدم بنادي زد  مواليد 2006 ، علي فريق المقاولون العرب بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين ، تحت قيادة الألماني جيدو هوفمان المدير الفني للفريق .

يأتي ذلك في إطار مباريات بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2022/2023 ليحافظ الفريق علي صدارة الدوري.
وأحرز أهداف الفوز اليوم لفريق 2006 بنادي زد كل من :
عبدالله عبيد هدفين .
عمر ياسر هدفين .
بدر جمال هدفين

و حرص الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد علي توجيه التهنئة الي الجهاز الفني واللاعبين.

ويقود فريق زد كلا من :

ك / جيدو مدير فنى
ك / طه فؤاد  مدرب عام
ك / كريم ايمن  مدرب
ك / حسن علي  مدرب حراس 
ك / محمد صلاح ادارى 
د / ايمن مصطفى دكتور عظام 
د / عمر مدحت اخصائى علاج طبيعى
ك / فيكتور  مدرب احمال

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