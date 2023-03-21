زد 2006 يكتسح المقاولون العرب 2/6 ببطولة الجمهورية

فاز فريق كرة القدم بنادي زد مواليد 2006 ، علي فريق المقاولون العرب بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين ، تحت قيادة الألماني جيدو هوفمان المدير الفني للفريق .



يأتي ذلك في إطار مباريات بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2022/2023 ليحافظ الفريق علي صدارة الدوري.

وأحرز أهداف الفوز اليوم لفريق 2006 بنادي زد كل من :

عبدالله عبيد هدفين .

عمر ياسر هدفين .

بدر جمال هدفين

و حرص الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد علي توجيه التهنئة الي الجهاز الفني واللاعبين.

ويقود فريق زد كلا من :

ك / جيدو مدير فنى

ك / طه فؤاد مدرب عام

ك / كريم ايمن مدرب

ك / حسن علي مدرب حراس

ك / محمد صلاح ادارى

د / ايمن مصطفى دكتور عظام

د / عمر مدحت اخصائى علاج طبيعى

ك / فيكتور مدرب احمال