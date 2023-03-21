هزيمة كبيرة.. مسئول أمريكي يحذر بايدن من السقوط في الفخ الأوكراني

قال مسئول سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جورج بيبي، إن هناك علامات على أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، معرض لخطر الوقوع في فخ أوكراني يمكن أن يزعزع موقف واشنطن على المسرح الدولي.

وقال بيبي: “هناك ثلاثة عوامل مهمة تحدد احتمالات الصراع في أوكرانيا. كل منها يؤثر على الآخرين ويكملهم. معًا، يمكنهم إنشاء ديناميكية من شأنها أن تحد بشكل كبير من قدرة إدارة بايدن على توجيه الأحداث نحو النتائج المرجوة”.

كعامل أول، أشار بيبي إلى تطور الأحداث في ساحة المعركة.

وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية على وشك "هزيمة كبيرة" في باخموت، الأمر الذي يدعو إلى التشكيك في الحملة الأوكرانية الإضافية.

وقال بيبي، إن “العامل المهم الآخر هو السياسة الداخلية للولايات المتحدة".

وأضاف: "على مدى شهور، أصبح الرأي العام الأمريكي بشأن الصراع مستقطبًا بشكل متزايد، مع تزايد تساؤل الجمهوريين عن الأهداف العسكرية الأمريكية ومدى الدعم الأمريكي لأوكرانيا".

كما أعرب عن قلقه من إمكانية قيام الصين بدور الوسيط في الصراع في أوكرانيا، الأمر الذي من شأنه زعزعة سلطة الولايات المتحدة على الساحة الدولية.

وقال: "لم يفت الأوان بعد على إدارة بايدن لإيجاد طريقة للخروج من هذا الفخ المحتمل عن طريق تسريع المفاوضات مع روسيا.ولكن يمكن القول بالفعل أن نافذة الفرصة للدبلوماسية الأمريكية معرضة لخطر التضييق”.