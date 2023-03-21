أغنية ترامب الجديدة تحقق رقما قياسيا.. ما قصتها؟

حققت الأغنية الجديدة للرئيس السابق دونالد ترامب "العدالة للجميع" رقما قياسيا، حيث تعتبر الأغنية الأكثر مبيعًا الأسبوع الماضي ، وفقًا لـ البيانات الصادرة عن Luminate.

وأطلق ترامب الأغنية بالتعاون مع مجموعة من الأشخاص المسجونين لدورهم في تمرد 6 يناير 2021 المعروف باسم جوقة سجن J6 .

رقم ضخم



وصلت الاغنية إلى الصدارة بعد وقت قصير من إصدارها، حيث تتوفر تسجيلات الفينيل التي تعرض الأغنية، مقابل 99.99 دولار و 149.99 دولار و 199.99 دولار، للبيع على موقع جوقة سجن J6 على الويب.

تعود أرباح الأغنية بالفائدة على أفراد عائلات أولئك الذين تم حبسهم في مجموعة التمرد، على الرغم من أنه سيتم فحص المستفيدين لضمان عدم وصول الأموال إلى أي شخص اعتدى على ضباط الشرطة.

اعتقال ترامب

وذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، أن مكانة دونالد ترامب كرئيس سابق للولايات المتحدة ستؤدي على الأرجح إلى تلقيه معاملة خاصة إذا تم اعتقاله على خلفية اتهامه بدفع مبالغ مالية صامتة لنجمة إباحية.

أوضح المدعي الفيدرالي السابق تيميدايو أجانجا ويليامز، أن “الاعتبارات الأمنية تختلف هنا عما لو كان مواطنًا عاديًا، وأنه “من غير المرجح أن يُنظر إليه على أنه تهديد أمني”.

واقترح مصدر آخر، طلب عدم الكشف عن هويته، أنه بينما سيتم أخذ بصمات أصابع ترامب والتقاط صورة وجهه، فمن غير المرجح أن يوضع في زنزانة أو يتعرض لما يسمى مسيرة بيرب، حيث سيتم تقييد يديه وسير أمامه مجموعة من الكاميرات.

وبدلاً من ذلك، من المرجح أن يظل ترامب في عهدة عملاء الخدمة السرية المكلفين بتفاصيل حمايته، على حد زعم الشخص.

خلال عطلة نهاية الأسبوع حذر ترامب من أن هناك احتمالا بأن يتم القبض عليه يوم الثلاثاء من قبل “مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن الفاسد والسياسي للغاية”. ودعا أنصاره إلى “الاحتجاج واستعادة أمتنا”.