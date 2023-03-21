أزمة خطيرة.. فرنسا تلجأ لاحتياطيات الوقود الاستراتيجية بسبب إضرابات المصافي

كشفت وزارة الطاقة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم استخدام الاحتياطيات الوطنية الاستراتيجية من الوقود منذ بداية مارس.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت وزارة الطاقة الفرنسية، إن “مشاكل الإمداد تتفاقم في بعض المناطق الجنوبية بينما لا تزال العديد من المصافي ممنوعة من تسليم المنتجات بعد أسبوعين من الإضرابات”.

وأضافت أن “العمال المحتجين على التغييرات المقترحة في نظام المعاشات الفرنسي عطلوا عمليات تسليم الوقود وعمليات التكرير”.

وبحسب التقرير، سيتم إغلاق مصفاة نورماندي التي تديرها شركة “توتال إنرجي” العملاقة للنفط يوم الثلاثاء بسبب الإضراب.

وقال متحدث باسم شركة توتال إنرجي لـ”رويترز”، إن الإنتاج في المواقع الأخرى التي تديرها الشركة ظل دون تغيير.

وحدد المتحدث الرسمي أن حوالي 36٪ من الموظفين التشغيليين في مصافي ومستودعات “توتال إنرجي” أضربوا صباح الثلاثاء.

انخفاض قدرة توليد الطاقة في فرنسا

وفي الوقت نفسه، ورد أن قدرة توليد الطاقة في فرنسا قد انخفضت بمقدار 15.6 جيجاوات نتيجة لاضطرابات الضربات في المحطات النووية والحرارية والطاقة الكهرومائية.

وتظهر البيانات الرسمية أن الدولة لم تتوقف عن تصدير الطاقة إلى الجيران، في إشارة إلى أن العرض المحلي كان كافياً لتلبية الطلب.

وإضرابات عمال الصناعة في فرنسا هي جزء من حركة وطنية ضد خطط الحكومة لزيادة سن التقاعد لمدة عامين إلى 64.

وتم تمرير مشروع القانون المثير للجدل من خلال البرلمان دون تصويت.