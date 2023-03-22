وقائع الاعتداء عرض مستمر.. بلطجة نسائية داخل مدرسة ويرهبون المعلمين بآلات حادة

اعتدى 3 سيدات من أولياء الأمور علي مدير مدرسة مشتركة تابعة لإدارة جنوب بمحافظة الإسماعيلية، بعد قيامهن باقتحام المدرسة بالسلاح الأبيض، في موعد الانصراف.

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وقررت نيابة مركز الإسماعيلية حبس السيدات المتهمات في الواقعة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الاسماعيلية، تلقى إخطارا يفيد إصابة مدير مدرسة بجروح متنوعة في واقعة اقتحام عدد من السيدات من أولياء الأمور مدرسة عبده الزملوط التعليم الاساسي بالضبعية، للاعتداء علي طفل سبق وأن اعتدى علي نجل احدهن، إلا أنه بقيام مدير المدرسة بمحاولة منعهن، قاموا بإحداث حالة من الهرج والمرج واعتدوا عليه وأحدثوا بعض التلفيات بأثاث المدرسة.

تم تحرير محضر بالواقعة رقم 1930 مركز الإسماعيلية قسم ضواحي الإسماعيلية.