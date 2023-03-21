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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عازفة جيتار بـ"هوا دافي": سبب تسمية الفرقة يرجع لعنوان أغنية

ياسمين أيوب
ياسمين أيوب

كشفت السورية ياسمين أيوب، عضو فرقة "هوا دافي"، عن سبب اختيار هذا اسم الفرقة قائلة "بعد أول عرض لنا، لم يكن يوجد لدينا اسم للفرقة، ففكرنا لوقت طويل، حتى أخذنا الاسم من عنوان أغنية لنا في الألبوم، وغيرنا اسمها".

وأضافت خلال لقائها في برنامج "صباح جديد" على قناة "القاهرة الإخبارية"، "بعد الاختفاء لخمس سنوات عن الحفلات لم نوقف العمل على أغاني جديدة، وحاليًا نستعد لأكثر من أغنية منفردة مع الألبوم، والحفلات ستكون آخر الصيف في بلدان مختلفة".

التحديات التي واجهتها

تطرقت ياسمين أيوب إلى التحديات التي واجهتها في بداية تحقيق حلمها والانضمام لفرقة “هوا دافي”، قائلة "مثل أي بنت عربية واجهت صعوبات وتحديات في النظرة النمطية عن الفتيات، وكيفية عملهن وطريقة حياتهن، لكن في النهاية أن عندي طموحات وأحلام مثل غيري".

وتابعت "رغم أنني سمعت أقاويل كثيرة حول إحباطي لترك حلمي وشغفي، لكن تجاهلت هذا الكلام وصممت على حلمي، و أهلي شجعوني ودفعوني لتحقيق هذا الحلم".

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