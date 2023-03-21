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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

المفتي: رؤية هلال رمضان هذا العام متوافقة في عدد من الدول العربية

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية

هنأ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان المبارك، قائلا :"كل عام والأمتي الإسلامية والعربية بخير وأمن وأمان".

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وأضاف شوقي علام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أبعث أرق التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة شهر رمضان المبارك، متابعا أن شهر رمضان فرصة جيدة لعمل الخير بكثرة.

 

هلال رمضان


وأشار الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إلى أن رؤية هلال رمضان هذا العام متوافقة في عدد من الدول العربية.


فيما هنأ الإعلامي أحمد موسى، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرية بمناسبة شهر رمضان المبارك، قائلا :"كل سنة ورئيسنا وجيشنا وشرطتنا والقضاء وكل مصر عظيمة ويعاد علينا وعلى العالم كله بالخير".
 

رمضان شوقي علام مفتي الديار المصرية شهر رمضان أحمد موسى

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