اليوم.. المرافعة في اتهام 4 عاطلين بقتل ربة منزل حرقا بدار السلام

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة 4 عاطلين بالتسبب في قتل ربة منزل حرقا في دار السلام.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «محمد .س»، 45 سنة، «مصطفى .س»، 21 سنة، «أحمد .ح»، 20 سنة، «حسين .س»، 19 سنة وجميعهم عاطلين بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامها ضد المجنى عليهما بثينة أحمد وأحمد محمود والمواطنين المتواجدين بمحل الواقعة بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخصين حاملين زجاجات محملة بالنزين مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأضافت التحقيقات أنه وقعت بناءً على ارتكاب هذه الجريمة جناية أخرى بأنهم في ذات الزمان والمكان ضربوا المجني عليهما سالفي الذكر عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن أعدوا في سبيل ذلك زجاجات مولوتوف واتجهوا صوب تواجدهما قاصدين إرهابهما حال تواجد المجنى عليها بثينة أحمد بمحل الواقعة أصاب رميهم المسموم جسدها فامتدت النيران إليها وفيها فأحدثوا بها الإصابات التى أودت بحياتها.

وأكدت شهادة المجني عليه أحمد محمود، أنه حال عودته من أداء صلاة العشاء فوجىء بالمتهمين الأول والثاني يتعدوا عليه بالضرب بسلاح أبيض فتجمع المارة لفض الشجار فيما بينهم حتى انفض وعقب مرور برهة من الوقت عاد المتهمان ومعهما المتهمين الثالث والرابع يحملون زجاجات مولوتوف وتناوبو القائها حتى أصابت أحدها الأرض فامتدت النيران إلى والدته وأحرقتها فاصطحبها إلى المستشفى وظلت بها حتى فارقت الحياة متأثرة بإصابتها واتهم المتهمين بإحداث إصابة والدته والتى أودت بحياتها