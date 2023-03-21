جوائز قيمتها 105 ألف جنيه.. الأوقاف تعلن الفائزين في مسابقة القراءة

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الفائزين في مسابقة القراءة الحرة لعام 2023م وقيمة جائزة كلٍّ منهم ؛ حيث حقق الدرجات المؤهلة للفوز بالجوائز اثنان وثلاثون فائزًا ، وذلك على النحو التالي:





يأتي هذا في إطار حرص وزارة الأوقاف على الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للسادة الأئمة والواعظات, وضرورة الاطلاع الدائم ومتابعة القراءة والتحصيل العلمي ؛ لثقل المواهب وتنميتها , ورغبةً منها في تحفيز جميع المهتمين بالخطاب الديني بالقراءة والتثقيف الديني.

أربع قوافل مشتركة



وفي إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب ( شيخ الأزهر) ، ومعالي الأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة (وزير الأوقاف ) ، تنطلق أربع قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات ( جنوب سيناء – المنيا – سوهاج – أسوان ) ، يوم الجمعة القادمة: (2رمضان 1444هـ )، الموافق(24/3/2023م)، بواقع (عشرة علماء) لكل قافلة ، خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " الصوم ومكارم الأخلاق " وبيانهم كالتالي:



