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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن وباء جديد يعادل السلاح النووي |تفاصيل

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

تناول الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع  عبر فضائية " صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، فقرة أخبارنا إيه الليلة، التحذيرات بـ وباء جديد يهدد العالم.

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وقال الإعلامي أحمد موسى، إن وباء جديد، وتهديد يترقبه العالم يعادل "السلاح النووي"، وربنا يستر، ومع تداول المخاوف من انتشار فيروس "ماربورغ"، ووباء "إكس بي بي.5.1"، يتوقع علماء أن تقفز بين البشر أوبئة جديدة على غرار وباء فيروس كورونا.

 

معاهدة "لمنع انتشار الأوبئة"


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أنه هذا الأمر دفع بعضهم للمطالبة بوضع معاهدة "لمنع انتشار الأوبئة"، على غرار معاهدة "منع انتشار الأسلحة النووية".


 

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