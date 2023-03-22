تعرف على جهود الأمن الاقتصادي لمواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

كثفت الاجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية لاسيما الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، حملاتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

شنت الإدارة عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1720) قضية متنوعة.

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (4574) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد .

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.