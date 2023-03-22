تفاصيل عقوبة الأهلي بعد انسحابه من كأس الرابطة

شارك اللاعب أحمد حسن تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب أحمد حسن:"مصدر في رابطة الأندية: غرامة مالية ضد الأهلي لن تتخطى ال١٠٠ ألف جنيه بعد انسحابه من كأس الرابطة".

وعلي صعيد أخر، يستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها مساء الاثنين 27 مارس الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية المحترف.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر: الأهلي يدرس خوض بطولة كأس الرابطة بالبدلاء والشباب بقيادة سامي قمصان أو الانسحاب نهائيا من البطولة.. والقرار الرسمي خلال ساعات".



وحال تخطي الأهلي دور الثمانية سيواجه الفائز من مواجهة المقاولون وحرس الحدود، وفيوتشر أمام إنبي.