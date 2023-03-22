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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خطوة رائعة..رسالة هامة من فرج عامر لجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال| شاهد

فرج عامر
فرج عامر

وجه الإعلامي فرج عامر رسالة خاصة لمشجعي منتخب مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

 

وكتب فرج عامر:"مباراة الاهلي والهلال السوداني ، الأمن وافق علي حضور ٥٠ الف اهلاوي.  اتمني ان يكون التشجيع مثالي علشان دي خطوة رائعة نحو عودة الجماهير . واثق ان كل مصر حتمون فرحانة وكل الجماهير حتكون ملتزمة علشان يكون اللي المباريات القادم بجماهير تملئ استاد القاهرةًكلة".

 

حصل النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية لحضور 50 ألف مشجع في لقاء الهلال السوداني يوم 1 إبريل المقبل.

وكان الأهلي نجح في تحقيق فوز عريض، أمام نادي القطن الكاميروني، بأربعة أهداف دون رد في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بينما وقع الهلال السوداني في فخ التعادل أمام صن داونز بهدف لكل فريق ليبقي على آمال الأهلي في الصعود من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا حال الفوز على الهلال السوداني في لقاء الجولة الأخيرة.

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