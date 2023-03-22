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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهرامات تُزين حافلة منتخب مصر قبل مواجهة مالاوي

شاركصورة اتوبيس المنتخب
شاركصورة اتوبيس المنتخب القومي المصري لكرة

شارك المهندس فرج عامر صورة أتوبيس المنتخب القومي المصري لكرةًالقدم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".

 

وظهر الاتوبيس بصورة مصرية مشرفة يحمل صور فرعونية"أبو الهول والأهرامات".

 

 

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، بلاعبى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم والجهاز الفني، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، وذلك خلال معسكرهم التدريبي المقام بإستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمواجهة مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

حضر المران جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم، وحازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب وجميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

أكد وزير الشباب والرياضة علي ثقته الكاملة في لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في التأهل والمنافسة علي لقب البطولة الأفريقية ، لافتاً إلى أن المنتخب الوطني الحالي يمتلك عناصر على أعلى مستوى تستطيع مواصلة الإنجازات لكرة القدم المصرية .

وأعرب الدكتور أشرف صبحى عن تمنياته بالتوفيق للجهاز الفنى الجديد وجميع اللاعبين فى كافة المنافسات القادمة، مشيراً إلى تقديم كل الدعم للمنتخب بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، لتهيئة الأجواء لهم لتحقيق الإنجازات المنتظرة.

فيما وجه نجم منتخب مصر “محمد صلاح” الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم المستمر للمنتخب في كافة المنافسات، ومساندة اللاعبين وجهازهم الفني داخل وخارج مصر، مؤكداً على إصرار اللاعبين على تحقيق إنجاز لكرة القدم المصرية الفترة المقبلة، وإسعاد الجماهير.

وأكد حازم إمام  عضو المجلس والمشرف على المنتخب، حرص جميع اللاعبين وإصرارهم على تحقيق نتائج إيجابية ترضي جماهير الكرة المصرية، مشيرا إلى أن هناك حالة إيجابية تسود معسكر المنتخب لتقديم أداء وتحقيق النتائج التى تليق بالكرة المصرية فى جميع المنافسات خلال الفترة المقبلة.

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