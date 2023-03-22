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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد كشري في أول تعليق بعد رحيله من إنبي: ماخدتش فرصتي

أحمد كشري
أحمد كشري

شارك الإعلامي أحمد شوبير تعليق أحمد كشري لاعب نادي الأهلي السابق بعد رحيله من إنبي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب “شوبير”: "أحمد كشري يعلق على رحيله من إنبي: ماخدتش فرصتي .. والصفقات التي جاءت دون موافقتي وكابو هو اللاعب الوحيد الذي جاء برغبتي".

وعلى صعيد آخر، أشاد أحمد كشري، لاعب النادي الأهلي السابق بالفوز الكبير الذي حققه المارد الأحمر على القطن الكاميروني برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا، والتي جمعت الفريقين أمس.

وقال أحمد كشري في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر قناة "TeN": "فوز الأهلي على القطن الكاميروني برباعية، أعاد الثقة للاعبي المارد الأحمر قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال السوداني، والتي لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للاعبين والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر".

وأضاف أحمد كشري: "الأهلي قادر على الفوز أمام الهلال السوداني وحجز بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، كما أن المواجهة القادمة ستكون ثأرية للاعبي القلعة الحمراء، بعد الخسارة في مباراة الذهاب بأم درمان بهدف نظيف".

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