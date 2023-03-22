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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشرى توجّه رسالة خاصة لـ متابعيها عبر إنستجرام.. ماذا قالت؟

بشرى
بشرى

شاركت الفنانة بشرى صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت بشري في الصورة بإطلالة شتوية متميزة، معتمدة في علي الميكاب الناعم الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء.

وكتبت بشرى: "طول ما انت بتسعى الدنيا كلها هتسعالك".

وطرحت بشرى، مؤخرا أحدث أغانيها التي حملت عنوان "أنا مشكلة" من ألبومها الجديد "في حتة تالتة" وحققت من خلالها نجاحا ونسبة مشاهدات قياسية حيث تخطت المليون الأول في أقل من 24 ساعة فقط.

أغنية "أنا مشكلة" من كلمات بشرى، وألحان وتوزيع إسلام صبري، وتعد هي ثالث أغاني الألبوم، بعد طرح أغنيتي “الليل” و"369"، وحققت من خلالها ردود أفعال إيجابية، ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات.

وتعكف بشرى حاليا، على استكمال أغاني ألبومها الجديد "في حتة تالتة"، ومن المقرر أن يشهد عددا من المفاجآت؛ لحرصها الدائم على تقديم الأغاني والمزيكا بشكل مختلف.

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