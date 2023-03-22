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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حسام هيبة: تحديث خريطة مصر الاستثمارية قريبا

رئيس هيئة الاستثمار
رئيس هيئة الاستثمار خلال المؤتمر

أعلن الدكتور حسام هيبة رئيس الهئية العامة للاستثمار، عن تحديث خريطة مصر الاستثمارية للترويج للفرص الاستثمارية للقطاع الخاص بجانب الاستثمارات الحكومية التى يتضمنها موقع خريطة مصر الاستثمارية حاليا، لافتا إلى أن الهدف من ذلك تحقيق فرص المنافسة بين القطاع العام والخاص فى عملية الترويج الاستثماري للقطاعين.

 

وأضاف خلال الجلسة الأولى من مؤتمر أن المنافسة للترويج للفرص الاستثمارية للقطاعين العام والخاص هو جزء من اتجاه الحكومة لدمج القطاع الخاصة في عملية الترويج من خلال علاقاته الدولية وعرض الفرص الاستثمارية مما يؤدي إلى أي نوع من أنواع التكامل.

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ولفت الى ان هئية الاستثمار دورها محايد فى علاج مشكلات المستثمرين مع مختلف الجهات الحكومية، لافتا الى ان نحو 70٪ من تلك المشكلات يتم حلها لصالح المستثمر.

 

وتابع قائلا: “نحن القبلة الشرعية للمستثمرين الذى يتجه لها عند مواجهته للمشكلات، مشيرا إلى وجود لجان لحل المشكلات منها ما هو تحت رئاسة مجلس الوزراء مثل وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء ولا يوجد تحيز من هيئة الاستثمار”.

 

ونوه إلى أن هناك ارتباط وثيق بين المنافسة والاستثمار، حيث يحتاج المستثمر دائما إلى وجود قواعد تنافسية في السوق معروفة ومعلنه بشكل واضح، وأن يكون هناك حيادية فى عملية المنافسة في السوق.

 

وأوضح أن وجود قانون وجهاز لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بحيث يصبح هناك دور رقابى لتحقيق المنافسة يمنح المستثمر الثقة بان السوق منتظم ومنظم.

 

وأشار إلى أن أهم مشكلات الدول النامية والتي  تكون للدولة دور مؤثر اقتصاديا هو تخوف المستثمر من عدم وجود حياد تنافسى وعداله تنافسية، إلا أن وجود جهاز لحماية المنافسة مهم، خاصة مع توجه الدولة لتشجيع القطاع الخاص للدخول بشكل فعال فى السوق المصري كشريك مع الحكومي، مما يؤدي إلى جعل قانون المنافسة آلية تفاعلية لتنفيذ ذلك، مشيرا إلى قانون الاستثمار يشجع على آليات السوق وتنظيم المنافسة بشكل واضح. 
 

حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القطاع الخاص الخريطة الاستثمارية مال واعمال الترويج الاستثماري Finance Real Estate

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