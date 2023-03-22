عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

«تيم عمر» يفوز بالمركز الأول فى بطولة مصر المفتوحة للكيك بوكسينج

الطفل «تيم عمر» يفوز
الطفل «تيم عمر» يفوز بالمركز الأول فى بطولة مصر المفتوحة

فاز الطفل «تيم عمر»، ابن الزميلة سمر صالح الصحفية والإعلامية بموقع صدى البلد، وعضو المجلس القومى للمراة، بالمركز الأول فى الكيك بوكسينج، خلال مشاكته فى بطولة مصر المفتوحة.

 

حيث أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، برئاسة محمد صبيح عن إقامة النسخة الخامسة من بطولة مصر المفتوحة خلال الفترة من 14 إلى 18 مارس، في نادي طلائع الجيش بمشاركة أكثر من 8 ألاف لاعب ولاعبة، من مختلف الأندية والمحافظات، من جميع المراحل العمرية بداية من 5 سنوات حتى 55 سنة.

 

كما تم تكريم الطفل «تيم عمر»، اليوم، فى مدرسة المنيل القومية لغات، تم إشرف مديرة المدرسة الأستاذة عايدة إبراهيم، ووكيل أول المدرسة الأستاذة ماجدة يحيي، ووسط نخبة من المدرسين والمدرسات.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا| هبوط كبير في أسعار الدواجن البيضاء قبل ساعات من رمضان.. الأسباب والتفاصيل

320 جنيهًا دفعة واحدة.. زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

57 جنيهًا مرة واحدة|مفاجأة بأسعار الدواجن الآن مع دخول أطنان الفراخ البرازيلي

ادعولي.. أول رد من إمام عاشور على انتقاله للأهلي| تفاصيل

مفاجأة مدوية.. وكالة فيتش سوليوشنز تكشف عن بشرى سارة بشأن الجنيه

قرار عاجل من المحكمة بشأن طعن ابنة الفنان رشوان توفيق ضده

عامر حسين يكشف مفاجأة بعد انسحاب الأهلي من كأس الرابطة

سيناريوهات مختلفة.. رد مفاجئ من ميتلاند الدنماركي على انضمام إمام عاشور للأهلي

ترشيحاتنا

بعد انتشار الصور.. عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة للمتورطين في سرقة المقابر

شاهد|الرئيس السيسي يطعم خيول أكاديمية الشرطة

أياما معدودات| كيف تحيي شهر رمضان 2023.. 15 سنة مهجورة لا تغفلها

بعد الأهلي والزمالك.. نادٍ جديد يخوض مبارياته باستاد القاهرة في الدوري

تسبب الجوع والعطش.. احذر تناول هذه الأطعمة في السحور

بيان تركيا بشأن نظام الإنذار المبكر للزلازل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|هذه الأبراج الأكثر جدلا.. فستان زفاف زوجة إمام عاشور يثير الجدل.. معلومات صادمة عن فيروس ماربورج

طريقة تخزين السبانخ بخطوات سهلة و بسيطة

صادم.. هل قطة أفعي الأمازون المدهشة مزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي

القرش العفريت.. روسي يعثر على سمكة نادرة تشبه الكائنات الفضائية

فيديو

الفراخ بـ74 جنيها للكيلو.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض

كنز من الذهب تملكه مصر.. إيه الحكاية؟

ميسي في السعودية .. تفاصيل انتقاله بصفقة مفاجئة

مسلسلات رمضان 2023.. قوة الشوق تربط قلب روجينا على كلمات ياسين التهامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ