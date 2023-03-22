«تيم عمر» يفوز بالمركز الأول فى بطولة مصر المفتوحة للكيك بوكسينج

فاز الطفل «تيم عمر»، ابن الزميلة سمر صالح الصحفية والإعلامية بموقع صدى البلد، وعضو المجلس القومى للمراة، بالمركز الأول فى الكيك بوكسينج، خلال مشاكته فى بطولة مصر المفتوحة.

حيث أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، برئاسة محمد صبيح عن إقامة النسخة الخامسة من بطولة مصر المفتوحة خلال الفترة من 14 إلى 18 مارس، في نادي طلائع الجيش بمشاركة أكثر من 8 ألاف لاعب ولاعبة، من مختلف الأندية والمحافظات، من جميع المراحل العمرية بداية من 5 سنوات حتى 55 سنة.

كما تم تكريم الطفل «تيم عمر»، اليوم، فى مدرسة المنيل القومية لغات، تم إشرف مديرة المدرسة الأستاذة عايدة إبراهيم، ووكيل أول المدرسة الأستاذة ماجدة يحيي، ووسط نخبة من المدرسين والمدرسات.