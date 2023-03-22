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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ7 بلايين جنيه إسترليني.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن بيع مانشستر يونايتد

فرج عامر
فرج عامر

أعلن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عن بيع مانشستر يونايتد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب عامر:"مانشستر يونايتد علي وشك البيع الصيف القادم للشيخ جاسم بن حمد آل ثاني و هو قطري الجنسية و سوف يستثمر ٧ بليون جنيه إسترليني لشراء النادي و سداد ديونه و تجديد ملعبه الرئيسي".

 

ويذكر أنه قد  ارتقى فريق مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث بالدوري الانجليزي بعد التعادل ١/١ مع كريستال بالاس، من المباراة المباراة المؤجلة من الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي، والتي تجمعهما في الوقت الحالي.

هدف اليونايتد جاء عن طريق البرتغالي برونو فيرنانديز من متابعة لتمريرة كريستيان إريكسن في الدقيقة 44.

وتعادل فريق كريستال بالاس في الدقيقة ٩١.

المهندس فرج عامر المهندس محمد فرج عامر

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