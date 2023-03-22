محمد صلاح يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان

هنأ اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول، متابعيه والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات والتغريدات "تويتر".

وكتب صلاح تغريدة "رمضان كريم على الجميع وكل سنة وأنتم طيبين".

ويذكر أنه قد شارك محمود كهربا، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، صورًا من معسكر المنتخب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر كهربا برفقه عدد من لاعبي المنتخب، ومنهم: محمد صلاح، محمد هاني، أحمد حجازي، أحمد الشناوي، وأحمد حسن كوكا.

ويستعد منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لمواجهتي مالاوي المقرر لهما يومي ٢٤ و٢٨ مارس الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لـ كأس أمم إفريقيا ٢٠٢٤ بكوت ديفوار.