سقوط مسيرة إسرائيلية في سوريا وجيش الاحتلال يجري تحقيقًا موسعًا

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بسقوط طائرة مسيرة داخل سوريا.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الطائرة المسيرة كانت تجري نشاطًا اعتياديًا والحادث قيد التحقيق بحسب صحيفة العين الإخبارية.

وفي الساعات الأولي من صباح اليوم، كانت قد أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن ضربة جوية إسرائيلية استهدفت محيط مطار حلب الدولي، ما أسفر عن بعض الدمار به.

ونقلت الدفاع السورية عن مصدر عسكري قوله إنه في حوالي الساعة 3:55 من فجر اليوم نفذت إسرائيل عدوانًا جويًا بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفة محيط مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار.