عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق : هؤلاء الأنسب لتدريب الفريق

صدى البلد

أكد أمير عزمي مجاهد، نجم الزمالك السابق، أن إدارة الزمالك الحالية صاحبة القرار في حسم ملف المدير الفني الجديد، والأفضل حاليًا هو تعيين مدير فني مصري لنهاية الموسم مع التعاقد مع مدرب أجنبي في بداية الموسم.

وقال نجم الزمالك السابق في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "الفترة الحالية صعبة في الزمالك، والمدير الفني الاجنبي سيحتاج لوقت طويل للتعرف على اللاعبين ولن يكون عنده وقت للعمل، والأفضل التعاقد مع مدرب أجنبي بداية الموسم القادم".

وأضاف: "سبق وتواجدت مع خالد جلال وفزنا بكأس مصر، وجروس تسلم المهمة في فترة الاعداد، أي مدرب أجنبي جديد سيأتي لن تستطيع محاسبته لأنه لم يختار اللاعبين ولم يقم بفترة اعداد، لذلك الأفضل التعاقد مع مدرب أجنبي جديد بداية الموسم".

وواصل: "موسم الزمالك لم ينته والفريق لا يزال لديه منافسات ومنها ضرورة اللحاق بمركز متقدم للمشاركة الإفريقية في الموسم المقبل، وكذلك بناء فريق جديد للمنافسات القوية في الموسم القادم".

وأكمل: "الزمالك لو احتل مركز غير مؤهل لإفريقيا ستكون كارثة، لكن وسط الأزمات الحالية الأمور صعبة جدًا، لكن الآن الفريق سيركز في بطولة الدوري بعدما ودع دوري الأبطال وسيقل الضغط كثيرًا على اللاعبين".

وزاد: "خالد جلال أو حلمي طولان هما الأنسب لقيادة الزمالك، والثنائي لديهم شخصية قوية، وقادران على قيادة الفريق الأبيض لنهاية الموسم".

وأتم: "لو تم التعاقد مع مدرب أجنبي فكيف سيتم محاسبته، والأهلي الموسم الماضي تعاقد مع ريكاردو سواريش ورحل بعد شهرين فقط".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا| هبوط كبير في أسعار الدواجن البيضاء قبل ساعات من رمضان.. الأسباب والتفاصيل

تأخير موعد الإفطار.. مفاجأة بشأن توحيد أذان المغرب والفجر في رمضان

صدمة.. نجم الهلال السوداني مُهدد بالقتل قبل مواجهة الأهلي

رغبة كولر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق وفيوتشر الوجهة الأقرب

مجموعة الزمالك | شيك بدون رصيد يسبّب وداع المريخ لدوري أبطال إفريقيا

إعلان صادم.. روسيا: نهاية العالم النووية أصبحت قريبة

تقارير مغربية تحسم الجدل بشأن اسم مدرب الزمالك الجديد

منخفض جوي متعمّق.. أمطار رعدية تصل إلى السيول في ثاني أيام رمضان

ترشيحاتنا

مشروب في رمضان لفقدان الوزن ولدعم صحة القلب

تصرف ذكي..بيان لبلينكن بشأن دور الصين في عودة العلاقات بين إيران والسعودية

وزير خارجية السعودية يهاتف نظيره الإيراني .. تفاصيل

دعاء دخول رمضان .. أدعية تفتح لك أبواب الفرج والمغفرة

شبانة : من الصعب عودة طارق حامد للزمالك

جرام الذهب 18 بـ1,727 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وُجدت داخل مطبخ وبحث عنها العالم طيلة 400عام.. العثور على لوحة غامضة ببريطانيا|تفاصيل

خبيرة تغذية تقدّم بعض النصائح لعلاج فطريات الشفاه

اِحذر .. النوم بعد السحور مباشرة يصيبك بأضرار صحية مخيفة

شيرى عادل رفقة زوجها تحتفل بقدوم رمضان من المالديف

فيديو

بدأت بأسوان والقادم أسوأ.. تنبؤات العالم الهولندي تتحقق في 6 دول|فيديوجراف

قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتخلص من زوجته وابنتيه بـ طنطا

حقيقة تغيير مواعيد المدارس في شهر رمضان 2023 .. فيديو

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الدواجن البيضاء بمناسبة شهر رمضان 2023 |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

اﻟﻤﺰﻳﺪ