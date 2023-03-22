نجم الزمالك السابق : هؤلاء الأنسب لتدريب الفريق

أكد أمير عزمي مجاهد، نجم الزمالك السابق، أن إدارة الزمالك الحالية صاحبة القرار في حسم ملف المدير الفني الجديد، والأفضل حاليًا هو تعيين مدير فني مصري لنهاية الموسم مع التعاقد مع مدرب أجنبي في بداية الموسم.

وقال نجم الزمالك السابق في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "الفترة الحالية صعبة في الزمالك، والمدير الفني الاجنبي سيحتاج لوقت طويل للتعرف على اللاعبين ولن يكون عنده وقت للعمل، والأفضل التعاقد مع مدرب أجنبي بداية الموسم القادم".

وأضاف: "سبق وتواجدت مع خالد جلال وفزنا بكأس مصر، وجروس تسلم المهمة في فترة الاعداد، أي مدرب أجنبي جديد سيأتي لن تستطيع محاسبته لأنه لم يختار اللاعبين ولم يقم بفترة اعداد، لذلك الأفضل التعاقد مع مدرب أجنبي جديد بداية الموسم".

وواصل: "موسم الزمالك لم ينته والفريق لا يزال لديه منافسات ومنها ضرورة اللحاق بمركز متقدم للمشاركة الإفريقية في الموسم المقبل، وكذلك بناء فريق جديد للمنافسات القوية في الموسم القادم".

وأكمل: "الزمالك لو احتل مركز غير مؤهل لإفريقيا ستكون كارثة، لكن وسط الأزمات الحالية الأمور صعبة جدًا، لكن الآن الفريق سيركز في بطولة الدوري بعدما ودع دوري الأبطال وسيقل الضغط كثيرًا على اللاعبين".

وزاد: "خالد جلال أو حلمي طولان هما الأنسب لقيادة الزمالك، والثنائي لديهم شخصية قوية، وقادران على قيادة الفريق الأبيض لنهاية الموسم".

وأتم: "لو تم التعاقد مع مدرب أجنبي فكيف سيتم محاسبته، والأهلي الموسم الماضي تعاقد مع ريكاردو سواريش ورحل بعد شهرين فقط".