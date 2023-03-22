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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن تفشي الكوليرا في جميع أنحاء العالم

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

قالت منظمة الصحة العالمية، إن خطر الإصابة بالكوليرا على المستوى العالمي “مرتفع للغاية” بسبب الزيادة في عدد حالات تفشي المرض.

وقالت الصحة العالمية: «بناءً على الوضع الحالي، بما في ذلك العدد المتزايد من حالات تفشي المرض وتوسعها الجغرافي، فضلاً عن نقص اللقاحات والموارد الأخرى، تقيِّم منظمة الصحة العالمية الخطر على المستوى العالمي على أنه مرتفع للغاية».

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ومنذ إصدار آخر أخبار الفاشية المتعلقة بوضع الكوليرا العالمي في 11 فبراير 2023، ازداد الوضع العالمي سوءًا، حيث أبلغت أربع دول جديدة عن تفشي المرض، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن "ما مجموعه 24 دولة تقوم حاليًا بالإبلاغ عن تسجيل حالات".

منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية الكوليرا المرض

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