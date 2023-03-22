ضم 6 صفقات جديدة في الصيف القادم داخل الأهلي | تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة النادي الأهلي بدأت الترتيب مبكرًا لملفات عديدة على رأسها الصفقات الصيفية، مشيرا إلى أن النادي سيقوم بضم 6 لاعبين.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "الأهلي لديه رغبة في ضم مدافع قوي وهناك حديث قوي مع أسامة جلال، وكذلك ظهير أيسر والاسم المطروح هو محمد شكري".

وأضاف: "الأهلي يبحث عن لاعب وسط ايضا، وجناح أيسر، ورأس حربة أجنبي، وهناك حديث حول امكانية رحيل شادي حسين عن الفريق".

وأكمل: "الأهلي يدرس إمكانية ضم حارس مرمى جديد، ومارسيل كولر في اجتماعاته الأخيرة مع مسئولي النادي قرر وضع الترشيحات بنفسه خصوصا اللاعبين المحليين".

وأتم: "هدف ادارة الأهلي هو بناء فريق جديد استعدادا لكاس العالم 2025".