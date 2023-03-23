صحف الكويت .. أمريكا ترفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 2007 ومفاوضات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث في النرويج

السيسي مطمئنًا المصريين: الدولة قوية وحماية الوطن أشرف مهمة يقوم بها أي مصري

وزير خارجية السعودية يتفق مع نظيره الإيراني على عقد لقاء ثنائي بينهما قريباً

السعودية: ندين قرار إسرائيل السماح بإعادة الاستيطان في الضفة الغربية

إسرائيل تعلن سقوط طائرة مسيرة تابعة لها في سوريا

رفع جديد بربع نقطة للفائدة الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ 2007

بلينكن: الصين تبحث دعم روسيا عسكريًا في أوكرانيا لكنها "لم تتجاوز الخط"



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله إن حماية الوطن هي أشرف مهمة يقوم بها أي مصري، مشيدا بتضحيات قوات الجيش والشرطة في حفظ الأمن بالبلاد. وطمأن الرئيس السيسي المصريين، قائلا: "إن الدولة قوية".

ووجه الرئيس السيسي رسالة طمأنة إلى جموع المصريين، داعيا إياهم ألا يقلقوا، "فقد سبق أن مرت مصر بأيام صعبة خلال السنوات الماضية، ووفقنا الله - بكرمه - وبتضحيات الشباب من الجيش والشرطة، إلى أن أصبحت مصر في مكان أفضل بفضل من الله".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتفق الأربعاء، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان على عقد لقاء ثنائي بينهما قريبًا وأن هذا اللقاء سيمهد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين.

وذكرت "الوطن" أن وزارة الخارجية السعودية أعربت عن إدانة المملكة بأشد العبارات القرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية المحتلة بالسماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية في دولة فلسطين الشقيقة.

وعبرت الوزارة عن استنكار المملكة الشديد لهذا القرار الذي يعد مخالفة وانتهاكاً صارخاً لكافة القوانين الدولية، ويساهم في تقويض جهود السلام الإقليمية والدولية، ويعرقل مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية، وضمان قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية،

وقالت "القبس" إن الجيش الإسرائيلي أعلن أن طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت في سوريا خلال عملية روتينية، مشيرًا إلى أن الحادث لم ينتج عنه أي خرق للمعلومات، مضيفا أنه قيد التحقيق، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

دوليًا، أفادت "الوطن" بأن الخارجية الألمانية، مساء اليوم الأربعاء، إجراء مفاوضات بين دبلوماسيي ثلاث دول أوروبية مع إيران، بعد ساعات من أنباء لقاء نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين في الملف النووي علي باقري كني مع أطراف أوروبية، حيث قالت: "نعم، تم عقد اجتماع بين دبلوماسيين بريطانيين وفرنسيين وألمان والجانب الإيراني؛ لتوضيح موقفنا من التوتر الإيراني في العديد من المجالات".

ونفت الخارجية الألمانية أن تكون المفاوضات مع المسؤول الإيراني كانت تتعلق بخطة إحياء الاتفاق النووي، وقالت: "لكن ما من أخبار حتى الآن عن أي مفاوضات أخرى، حتى فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة".

وذكرت "الجريدة" أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أعلن رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، أي بالمقدار ذاته للزيادة التي أقرّها في بداية فبراير، بعد أن كان البنك قد رفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر في أعقاب أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة، ليصل اليوم سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 4.75% إلى 5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.

ونقلت "الأنباء" عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قوله إن الصين تراقب "بعناية فائقة" رد واشنطن والعالم على الغزو الروسي لأوكرانيا، مشدداً على أن بكين "لم تتجاوز خط" تسليم أسلحة فتاكة إلى روسيا بعد في إطار حرب أوكرانيا، وأضاف "حتى الآن، لم نجد أنهم تجاوزوا هذا الخط".

وحذر بلينكن من أن الصين تنظر في طلب روسيا الحصول على أسلحة للقتال في أوكرانيا، وتشير معلومات إلى شحنات محدودة أرسلتها شركات صينية إلى موسكو.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي خلال جلسة استماع باللجنة الفرعية للمخصصات في مجلس الشيوخ في أعقاب زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج، أن الرهانات في أوكرانيا سيكون لها "تأثير عميق في آسيا"، وأنه إذا سُمح لروسيا بمهاجمة جارتها دون عقاب، فإن هذا "سيفتح صندوق باندورا للمعتدين المحتملين بما يؤدي إلى عالم من الصراع".